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Общество28 октября 2021 11:50

Автомобиль самарца арестовали из-за долгов за холодную воду

Судебные приставы нашли припаркованную машину на газоне
Алена ПРОВКИНА
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Владелец авто задолжал за воду 32 тысячи рублей

Владелец авто задолжал за воду 32 тысячи рублей

В Самаре к мужчине, который больше двух лет не платил за холодную воду и канализацию, пришли судебные приставы. Когда ресурсники не смогли добиться от него выплаты долга в 32 тысячи рублей, было решено арестовать его автомобиль.

Машину нашли рядом с домом на улице Стара-Загора. Должник, нарушив правила, оставил ее прямо на газоне, огороженном бордюром.

- Именно такие горожане – не соблюдающие общепринятые правила, безразличные к тому вреду, который они наносят окружающим, – составляют большую часть должников, - отмечают представители «РКС-Самара».

Неплательщик не реагировал на уведомления, требования ресурсоснабжающей компании и судебные документы, остался без автомобиля. Теперь ему предстоит разбираться не только с долгом за воду, но и с издержками, связанными с арестом автомобиля.