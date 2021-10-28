Коронавирус 28 октября 2021 года выявили у 1357 жителей Самарской области

Общее число случаев заражения КВИ приближается к 129 тысячам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь выявили рекордное количество новых ковид-больных за сутки. По данным на четверг, 28 октября 2021 года, в регионе заразились еще 1 357 человек. Общее число достигло 128 936, сообщает оперштаб.

Лечение закончили 752 жителя Самарской области. За все время смогли победить болезнь 99 547 человек. Есть и печальные новости. Скончался 31 пациент с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 4 533 смертельных случая.

Напомним, в Самарской области с 25 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Спортивные и развлекательные заведения закрыты. В ТЦ и крупные гипермаркеты пускают только по QR-коду. В общественном транспорте, магазинах и аптеках продолжает действовать масочный режим.