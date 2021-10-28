Самарская область находится в «красной зоне» из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Самарская область не соответствует критериям свободного от коронавируса региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно увеличивается число новых зараженных коронавирусом. Еще неделю назад число новых заболевших было в пределах 900 человек, а уже сегодня, 28 октября 2021 года, было выявлено 1357 новых случаев заражения. По данным сайта стопкоронавирус.рф, где собрана коронавирусная статистика по регионам, Самарская область находится в опасной «красной зоне».

В «красной зоне» находятся регионы, где выявляется более 150 случаев заражения на 100 тысяч населения. Еще некоторое время назад наш регион находился в «коричневой зоне» - 91-150 случаев заражения на 100 тысяч населения за 7 суток.

В рейтинге регионов по общему количеству зараженных коронавирусом за весь период пандемии, Самарская область находится на 9 месте – 128 936 случаев заболевания среди местных жителей. Однако в последние несколько недель регион в рейтинге суточных заболеваний стабильно держится на четвертой строчке, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Чтобы стать регионом, свободным от COVID-19, необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, заболеваемость не должна превышать 30 случаев на 100 тысяч населения, занятость коечного фонда с ИВД должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом не более 30% от нормы. Кроме того, уровень коллективного иммунитета должен быть не менее 80%. В настоящее время Самарская область соответствует только одному критерию – это охват тестированием на ковид.