Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 октября 2021 13:01

Самарская область находится в «красной зоне» из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

По числу заболевших наш регион находится на девятой строчке общего российского рейтинга
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарская область не соответствует критериям свободного от коронавируса региона

Самарская область не соответствует критериям свободного от коронавируса региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно увеличивается число новых зараженных коронавирусом. Еще неделю назад число новых заболевших было в пределах 900 человек, а уже сегодня, 28 октября 2021 года, было выявлено 1357 новых случаев заражения. По данным сайта стопкоронавирус.рф, где собрана коронавирусная статистика по регионам, Самарская область находится в опасной «красной зоне».

В «красной зоне» находятся регионы, где выявляется более 150 случаев заражения на 100 тысяч населения. Еще некоторое время назад наш регион находился в «коричневой зоне» - 91-150 случаев заражения на 100 тысяч населения за 7 суток.

В рейтинге регионов по общему количеству зараженных коронавирусом за весь период пандемии, Самарская область находится на 9 месте – 128 936 случаев заболевания среди местных жителей. Однако в последние несколько недель регион в рейтинге суточных заболеваний стабильно держится на четвертой строчке, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Чтобы стать регионом, свободным от COVID-19, необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, заболеваемость не должна превышать 30 случаев на 100 тысяч населения, занятость коечного фонда с ИВД должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом не более 30% от нормы. Кроме того, уровень коллективного иммунитета должен быть не менее 80%. В настоящее время Самарская область соответствует только одному критерию – это охват тестированием на ковид.

В России наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка

В России наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка

Фото: скриншот