Райффайзенбанк запускает приложение для корпоративного бизнеса

Он позволяет легко получать основную информацию по операционной деятельности, а также выявлять потенциальные проблемы через удобную и простую аналитику. Презентация приложения прошла на конференции Райффайзенбанка для корпоративных клиентов RaifVision.

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Приложение оформлено в формате новостной ленты с кастомизируемыми блоками. В информационной части представлены данные по состоянию счетов компании и платежам. Пользователь может в реальном времени видеть все балансы счетов, структурированные по компаниям, входящим в группу.

Аналитика по полученным платежам позволяет отслеживать изменения поступлений за различные периоды. Отправленные платежи структурируются по семи основным категориям: платежи в государственный бюджет, финансовые платежи, зарплаты, внутренние платежи, операционная деятельность, платежи физлицам и возвраты– которые, в свою очередь, делятся на подгруппы. Это позволяет контролировать разные типы расходов, отслеживать их по городам, контрагентам или статусу исполнения.

Видеть аномалии до того, как они станут проблемами

По данным KPMG, инструменты для управленческой аналитики входят в топ-3 самых востребованных российскими компаниями технологий. Аналитический инструментарий приложения опирается на большой массив данных об использовании корпоративных продуктов Райффайзенбанка. Выводы в более чем 20 аналитических срезах презентуются в формате диаграмм. Можно отслеживать как простые показатели, например, максимальный платеж за квартал или структуру платежей, так и более сложную аналитику контрагентов, регулярных платежей и изменений в денежных потоках. Приложение также укажет на риски социальной инженерии в том случае, если платеж производится по данным сомнительного или скомпрометированного контрагента.

«Мы создали приложение специально для владельцев и руководителей финансовых департаментов крупного бизнеса, которые хотят в любой момент времени понимать, что происходит с их компанией в разных аспектах. Корпоративные клиенты могут получить все необходимые им финансовые инструменты в Райффайзенбанке, а новое приложение позволит использовать данные о денежных потоках компании с максимальной эффективностью для бизнеса», - прокомментировал Петр Новиков, руководитель направления мобильного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка.

Источник: Райффайзен Бизнес Плюс

В будущем пользователям приложения станет доступна аналитика по кредитам, инструментам торгового финансирования, валютного контроля и другим финансовым продуктам. Кроме того, клиенты Райффайзенбанка смогут подписывать платежи через Райффайзен Бизнес Плюс.

Приложение доступно всем корпоративным клиентам Райффайзенбанка. Для подключения необходимо скачать Райффайзен Бизнес Плюс в AppStoreили GooglePlayи войти в него, используя регистрационные данные для системы банк-клиент.