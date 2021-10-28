Райффайзенбанк: россияне инвестируют, чтобы получать пассивный доход

При этом мужчины и женщины проявляют одинаковые интерес к инвестициям, однако женщины ставят перед собой более конкретные цели. Чем старше инвестор, тем чаще звучит запрос на получение пассивного дохода, показало исследование Райффайзенбанка.

Кто и зачем инвестирует на бирже

Более 51% участников опроса заявили, что у них уже есть инвестиционные продукты – брокерские счета, ИИС, ПИФы, доверительное управление или структурные финансовые продукты. По популярности продукты для инвестиций приближаются к накопительным счетам и вкладов – эти инструменты есть примерно у 60% опрошенных.

Больше всего инвестиционные продукты используют люди в возрасте от 31 до 40 лет – в этой группе таких 53%. В возрасте 40-60 лет – инвестиции применяют 50%, а до 30-ти – 49% респондентов.

При этом интерес к инвестициям не зависит от пола – среди мужчин и женщин доля тех, кто пользуется инвестиционными продуктами составляет по 50%.

Большинство инвесторов хотели бы получать доходность по портфелю как минимум в 10-20% годовых, но только 8% рассчитывают на большую прибыльность. У 33% респондентов более скромные ожидания – они рассчитывают, что доходность портфеля от 10% годовых.

Уровень ожиданий зависит от возраста – самую большую доходность хотели бы получать россияне в возрасте 41-50 лет. А в группе 21-30 больше всех тех, кто считает приемлемой доходность от 4-6% в год.

Также ожидания по доходности зависят от пола – более 9% мужчин хотят получать минимум 20% годовых, а среди женщин таких только 7%. Большинство женщин нацелено на доходность в 10-20 годовых – так ответили 52% респонденток.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Основная цель, которую ставят перед собой инвесторы – это обеспечить себе пассивный доход. Так ответили 36% респондентов. Каждый четвертый хочет для начала просто попробовать свои силы, а 18% - с помощью инвестирования планируют накопить на выполнение среднесрочной цели. Например, на покупку квартиры. Еще 6% хотят за счет прибыли покрыть кредиты или ипотеку, а для 15% - это альтернатива банковскому вкладу сроком на один год.

«Средний инвестор в России стал значительно моложе. Большинство готовы инвестировать на горизонте 1-3 лет и рассчитывают на получение пассивного дохода, тогда как долгосрочные инвестиции значительно эффективнее. То есть ваши инвестиции покажут себя лучше на горизонте 10-20 лет. И это тоже этап развития рынка, который мы проходим. В Европе большинство инвесторов вкладывают деньги на долгий срок, и рассчитывают пользоваться этими деньгами на пенсии. От этого зависит и аппетит к риску, и выбор инвестиционных инструментов. Мы считаем, что этот процесс должен быть автоматизирован – RoboAdvising дает возможность инвестору легко составить портфель из подходящих инструментов, каждый из которых отвечает его ожиданиям по риску и доходности», - отметил Александр Моисеев, руководитель управления аналитики УК «Райффайзен Капитал».

Источник: опрос Райффайзенбанка

Возраст также влияет на цели и задачи инвестора – чем старше человек, тем выше запрос на получение пассивного дохода и тем меньше потребность закрывать кредиты. Больше всего людей, для которых инвестиции могут заменить вклад, в возрастной группе 51-60 лет – более 27%. Для россиян от 31 до 40 лет инвестиции становятся способом накопить на квартиру или образование детей.

При этом женщины ставят перед собой более конкретные цели. Так, 21% женщин планируют с помощью инвестиций копить на определенные цели (жилье или образование), среди респондентов-мужчин так ответили только 15%. При этом женщины реже считают инвестиции заменой вкладу – 13% против 17% среди мужчин. Также женщины несколько чаще нацелены на погашение кредитов и ипотеки – 6.6% против 5.5% среди мужчин. Интерес к пассивному доходу у мужчин выше – 37% респондентов используют инвестиции именно для этого, среди женщин так ответили 35%.

Опрос прошел в октябре 2021 года. В нем приняли участие более 1000 россиян старше 21 года из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска и других городов.