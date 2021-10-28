В Самарской области не все районы смогли вовремя благоустроить общественные и дворовые территории

Глава региона отчитал глав районов за нарушение сроков сдачи объектов благоустройства

В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий. На совещании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что все работы должны были по плану завершиться к 1 сентября, но не все муниципальные районы справились с поставленными задачами.

- В этом году согласно условиям федерального проекта работы по формированию комфортной городской среды было необходимо завершить не позднее 1 ноября, то уже в следующем году эти сроки будут скорректированы – сдать все объекты нужно будет не позднее 1 сентября. Мы должны четко разобраться, в чем здесь причина задержки сроков, чтобы не допускать повторения ситуации, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что крайне важно привлекать людей к реализации федерального проекта. Если не советоваться с самими жителями, то почти наверняка получиться сделать не то, чего они хотели.

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Игорь Жарков напомнил, что в этом году было запланировано привести в порядок 163 общественные территории и 313 дворов. На сегодняшний день из 37 муниципальных образований в 10 продолжаются работы по общественным территориям. Что касается благоустройства дворов, то в 13 из 41 еще ведутся работы.

Чиновники назвали одной из причин отставания от сроков - наложение графиков ремонта внутриквартальных и дворовых дорог и благоустройства общественных и дворовых территорий. Кроме того, сбои в работе произошли из-за несвоевременного проведения торгов на поиск подрядчика.

Также главы муниципалитетов отметили, что отставание от сроков произошло из-за недобросовестных подрядчиков. Губернатор поручил проанализировать ход работ и внести нарушителей в «черный список» компаний.

Подводя итоги заседания, глава региона поручил всем главам муниципалитетов в будущем выстраивать работу иначе, жестко контролировать ход работ, а также выработать меры, которые помогут впредь не нарушать сроки сдачи объектов федеральных проектов.