Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 13:31

В Самарской области не все районы смогли вовремя благоустроить общественные и дворовые территории

Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов перестроить работу, чтобы не опаздывать по срокам сдачи объектов
Валерий СОКОЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава региона отчитал глав районов за нарушение сроков сдачи объектов благоустройства

Глава региона отчитал глав районов за нарушение сроков сдачи объектов благоустройства

В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий. На совещании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что все работы должны были по плану завершиться к 1 сентября, но не все муниципальные районы справились с поставленными задачами.

- В этом году согласно условиям федерального проекта работы по формированию комфортной городской среды было необходимо завершить не позднее 1 ноября, то уже в следующем году эти сроки будут скорректированы – сдать все объекты нужно будет не позднее 1 сентября. Мы должны четко разобраться, в чем здесь причина задержки сроков, чтобы не допускать повторения ситуации, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что крайне важно привлекать людей к реализации федерального проекта. Если не советоваться с самими жителями, то почти наверняка получиться сделать не то, чего они хотели.

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Игорь Жарков напомнил, что в этом году было запланировано привести в порядок 163 общественные территории и 313 дворов. На сегодняшний день из 37 муниципальных образований в 10 продолжаются работы по общественным территориям. Что касается благоустройства дворов, то в 13 из 41 еще ведутся работы.

Чиновники назвали одной из причин отставания от сроков - наложение графиков ремонта внутриквартальных и дворовых дорог и благоустройства общественных и дворовых территорий. Кроме того, сбои в работе произошли из-за несвоевременного проведения торгов на поиск подрядчика.

Также главы муниципалитетов отметили, что отставание от сроков произошло из-за недобросовестных подрядчиков. Губернатор поручил проанализировать ход работ и внести нарушителей в «черный список» компаний.

Подводя итоги заседания, глава региона поручил всем главам муниципалитетов в будущем выстраивать работу иначе, жестко контролировать ход работ, а также выработать меры, которые помогут впредь не нарушать сроки сдачи объектов федеральных проектов.