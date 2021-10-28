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Общество28 октября 2021 13:58

Стало известно, когда откроют двухстороннее движение по ул. Куйбышева в Тольятти

Информация об этом прозвучала на встрече депутатов с главой города
Алена ПРОВКИНА
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Жителям микрорайона Шлюзовой пока приходится ездить в объезд

Жителям микрорайона Шлюзовой пока приходится ездить в объезд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Тольятти откроют двухстороннее движение по улице Куйбышева на участке от улиц Железнодорожной до Гидротехнической. Этот вопрос остро стоит для жителей микрорайона Шлюзовой, ведь сейчас им приходится ездить в объезд.

- Не только жители отдельно взятого микрорайона, а город в целом крайне заинтересован в том, чтобы подрядчик в максимально короткие сроки обеспечил прежнюю транспортную доступность Шлюзового и вернул беспрепятственный проезд по существующей дороге, - подчеркнул глава Тольятти Николай Ренц.

В ходе встречи мэра с депутатами прозвучала информация, что движение по улице Куйбышева в штатном режиме возобновят только после завершения строительства развязки на трассе М-5 в районе Жигморя. Напомним, заказчиком Росавтодор в лице ФКУ «Поволжуправтодор».