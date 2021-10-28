Главу Госстройэкспертизы Александра Балашова могут уволить из-за криминального прошлого

В 2014 году Балашов попал под суд за кражу автомагнитолы

Новый глава ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александр Балашов может лишиться должности из-за своего криминального прошлого. Прокуратура Самарской области подтвердила факт уголовного преследования чиновника в прошлом.

Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн инициировал проверку о назначении на должность чиновника, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, в 2014 году Александр Балашов был привлечен за кражу автомагнитолы из магазина. Подсудимый возместил ущерб, и за примирением сторон уголовное преследование было прекращено. Однако сам факт «темного прошлого» чиновника стал дискредитирующим обстоятельством.

Назначение на должность главы Александра Балашова формально нельзя считать нарушением законодательства, однако прокуратура считает, что такое кадровое решение противоречит антикоррупционной политике России и может вызвать недовольство со стороны населения.

Прокуратура направила информацию о проведенной проверке должностного лица губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Глава региона будет принимать окончательное решение в данном кадровом вопросе.