Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 14:29

В Самаре определили, кто может стать оператором платных парковок

Мэрия выпустила соответствующее постановление
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Платные парковки уже давно хотят ввести в Самаре

Платные парковки уже давно хотят ввести в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре внесли изменения в постановление о создании в городе платных парковок. В новом документе указано, кто может стать оператором подобных стоянок и куда будут перечислять деньги.

Так, функции оператора парковки на себя смогут взять муниципальное казенное учреждение, которое утвердит администрация Самары, или юридическое лицо/ИП, отобранные на конкурсной основе. В первом случае плату за пользование парковкой будут полностью перечислять в городской бюджет, во втором - тоже в бюджет, но в том размере, что пропишут в соглашении между частником и мэрией.

Напомним, приступить к созданию платных парковок в Самаре планировали в 2021 году. Уже даже составлен список улиц, где появятся такие машино-места. В их числе - Гагарина, Победы, Дыбенко, Волжский проспект, Осипенко, Галактионовская, Вилоновская, Мичурина и другие. Также определен тариф - от 45 до 65 рублей за час. Пока проект поставили на паузу. Его реализацию приостановили после вмешательства губернатора Дмитрия Азарова.