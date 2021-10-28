В Самаре определили, кто может стать оператором платных парковок

Платные парковки уже давно хотят ввести в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре внесли изменения в постановление о создании в городе платных парковок. В новом документе указано, кто может стать оператором подобных стоянок и куда будут перечислять деньги.

Так, функции оператора парковки на себя смогут взять муниципальное казенное учреждение, которое утвердит администрация Самары, или юридическое лицо/ИП, отобранные на конкурсной основе. В первом случае плату за пользование парковкой будут полностью перечислять в городской бюджет, во втором - тоже в бюджет, но в том размере, что пропишут в соглашении между частником и мэрией.

Напомним, приступить к созданию платных парковок в Самаре планировали в 2021 году. Уже даже составлен список улиц, где появятся такие машино-места. В их числе - Гагарина, Победы, Дыбенко, Волжский проспект, Осипенко, Галактионовская, Вилоновская, Мичурина и другие. Также определен тариф - от 45 до 65 рублей за час. Пока проект поставили на паузу. Его реализацию приостановили после вмешательства губернатора Дмитрия Азарова.