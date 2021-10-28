В Самаре изменят график движения речных судов до села Рождествено

Будьте внимательны при планировании поездки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило о корректировке расписания. Так, с 1 ноября 2021 года изменят график движения пассажирских судов по маршруту Самара - Рождествено, а с 29 октября - режим работы грузовой переправы Октябрьский спуск - Рождествено.

Так, паром будет ходить три раза в день. Отправление из Самары - в 8:00, 14:00 и 18:00, из Рождествено - в 6:00, 12:30, 16:30. Пассажирские суда по этому направлению будут курсировать с 6:00 до позднего вечера. Последний рейс из Рождествено - в 20:00, из Самары - в 21:00. Отметим, что четыре рейса в день будут с заходом на Проран.

- В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока возможны изменения интервалов движения судов, - сообщают представители предприятия.

Напомним, осенняя навигация по Волге в Самаре подходит к концу. С 29 октября закроют пристани: Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры. С 1 ноября нельзя будет выйти в Винновке, Шелехмети и на Нижнем пляже. С 8 ноября прекратят работу остановки в Ширяево и на поляне им. Фрунзе.