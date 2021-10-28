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Общество28 октября 2021 16:51

Александр Живайкин назвал бюджет-2022 Самарской области бюджетом развития

В документе учли предложения, которые вошли в народную программу «Единой России»
Илона МАЙСКАЯ
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В бюджете-2022 полностью сохранили все социальные гарантии / Фото: Самарская губернская дума

В бюджете-2022 полностью сохранили все социальные гарантии / Фото: Самарская губернская дума

В Самарской области недавно представили проект бюджета на 2022 год. В нем постарались учесть все предложения народной программы, которую партия «Единая Россия» разработала совместно с жителями. Руководитель фракции в Самарской губернской думе Александр Живайкин назвал главный финансовый документ региона бюджетом развития.

- В проекте бюджета на 2022 год все социальные гарантии сохранены в полном объеме. На мой взгляд, будущий бюджет вполне можно назвать бюджетом развития. В нем нашли отражение предложения, которые мы внесли в ходе обсуждения народной программы, - отметил вице-спикер областного парламента.

По словам Александра Живайкина, все ключевые направления народной программы получат финансовую поддержку. Главная задача сейчас - воплотить в жизнь наказы и предложения жителей.