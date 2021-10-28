В Самаре будут судить несовершеннолетнюю девушку, которая тратила деньги с чужой банковской карты

Девушка нашла карту и тратила с нее деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 16-летнюю девушку, которая тратила деньги с чужой банковской карты, сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, девушка нашла около дома на проспекте Кирова банковскую карту. С женщиной, на которую была оформлена карты, девушка не была знакома.

Используя карту, девушка покапала товары, которые стоили достаточно, чтобы совершать оплату без введения кода. Таким образом она потратила с карты 12 тысяч рублей.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбудили уголовное дело. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.