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Общество28 октября 2021 17:36

В Самаре будут судить несовершеннолетнюю девушку, которая тратила деньги с чужой банковской карты

Девушка нашла чужую карту и тратила деньги со счета
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Девушка нашла карту и тратила с нее деньги

Девушка нашла карту и тратила с нее деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 16-летнюю девушку, которая тратила деньги с чужой банковской карты, сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, девушка нашла около дома на проспекте Кирова банковскую карту. С женщиной, на которую была оформлена карты, девушка не была знакома.

Используя карту, девушка покапала товары, которые стоили достаточно, чтобы совершать оплату без введения кода. Таким образом она потратила с карты 12 тысяч рублей.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбудили уголовное дело. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.