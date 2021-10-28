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Общество28 октября 2021 18:27

Рециркуляторы для защиты от коронавируса начали устанавливать в автобусах в Самаре

Сейчас автобусы с такими системами работают на маршрутах 34 и 67
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Автобусы оснащают новыми системами. Фото - городская администрация

Автобусы оснащают новыми системами. Фото - городская администрация

В Самаре в автобусы начали устанавливать рециркуляторы для защиты от коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.

Обеззараживание воздуха происходит с помощью установленной внутри устройства ультрафиолетовой лампы. Излучение разрушает ДНК микроорганизмов, которые лишаются возможности размножаться и утрачивают активность. При этом аппараты безопасны для пассажиров.

Всего рециркуляторами планируют оснастить 432 городских автобуса. Сейчас на рейсах уже работают автобусами с установленной системой на маршрутах под номерами 34 и 67.