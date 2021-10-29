В Самарской области стартует Межвузовский акселератор студенческих стартапов

Студентов научат вести технологический бизнес Фото: pixabay.com

В Самарской области впервые пройдет Межвузовский акселератор студенческих проектов. Его инициатор - региональное министерство экономического развития и инвестиций, а оператор программы - центр инноваций StartupSamara.

Акселератор объединит шесть вузов: ТГУ, Самарский университет, СамГМУ, СамГТУ, Поволжский государственный университет сервиса и Самарский университет путей сообщения. Студентов научат вести технологический бизнес. Их ждут обучение с участием бизнес-экспертов, работа с трекерами и демо-день, где лучшие участники смогут получить грант на развитие проекта.

- Акселератор даст базовые знания и навыки. Также начинающие стартаперы смогут получить помощь от центра инноваций StartupSamara, Венчурного фонда Самарской области, фонда микрофинансирования, Инновационного фонда. Кроме того, они могут стать резидентами «Жигулевской долины» и получить поддержку от команды технопарка, - рассказал глава Минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Участником акселератора могут стать студенты как с готовым проектом, так и просто с идеей стартапа. Заявки будут принимать до 31 октября. Регистрация по ссылке.

Отметим, что самым активным инноваторам вручат сертификаты и призы. У авторов лучших проектов есть шанс получить грант или привлечь инвестиции.