«Комсомолке» вручили награду «За социальную ответственность медиабизнеса»

Самарский филиал Издательского дома «Комсомольская правда» удостоился награды в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса». Фото: Полина ВЕТРОВА

За день до локдауна в отеле «7 Авеню» чествовали предпринимателей и общественников Самарской области. Золотой символ губернии вручили лучшим компаниям, исповедующим клиентоцентричный принцип в своей работе, и тем, кто создает и всеми силами поддерживает социальные проекты в областной столице. Среди победителей реабилитационный центр для бездомных животных «ФлагманВет», Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития добровольчества», Общероссийская общественная организация «ОПОРА» и многие-многие другие.

Самарский филиал Издательского дома «Комсомольская правда» удостоился награды в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса».

- Последние несколько лет мы инициируем и проводим в жизнь ряд социальных проектов и волонтерских акций, в числе которых помощь детям из нуждающихся семей и находящимся в специальных учреждениях, закупка лекарств кормов и для питомцев зооприюта, - рассказывает руководитель PR-службы холдинга Анжелика Потеряхина. - Один из приоритетных на сегодняшний день проектов – экологический проект «ЭкоРавновесие», который направлен на очистку природных родников, береговых полос озер и рек Самарской области. Мы очень благодарны нашим партнерам и единомышленникам за здоровый энтузиазм и искреннее неравнодушие. Надеемся, что в будущем количество таких проектов будет только расти.