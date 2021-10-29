В производство Самарской области инвестировали более 20 миллиардов рублей. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области успешно развиваются две территории опережающего социально-экономического развития – Тольятти и Чапаевск. На сегодня инвесторы запустили в этих городах 53 производства и вложили в развитие своих проектов 20,7 миллиардов рублей. Благодаря запуску новых предприятий жители Тольятти и Чапаевска получили более 6,7 тысяч рабочих мест. В бюджет региона инвесторы выплатили более 900 миллионов рублей налогов. Проекты реализуются в сфере информационных технологий, производства пищевых продуктов, мебели, бумажных изделий, фармацевтики и много другого.

В городах ТОСЭР для инвесторов предоставляются широкие возможности – резиденты получают ряд льгот и поддержку со стороны региона, создавая при этом рабочие места и делая свой вклад в экономику этих моногородов. Так, например, в Чапаевске действует сниженный налог на прибыль в течении пяти лет, обнуление налога на землю и имущество в течение 10 лет, а также сокращение страховых выплат.

На данный момент статус резидента этих площадок сегодня сохраняют 79 компаний, планирующих вложить в развитие моногородов более 45 миллионов рублей и создать 11 тысяч рабочих мест.