В Самаре при пожаре в двухэтажном доме на ул. Водников погиб 37-летний мужчина

На тушение огня у пожарных ушло около трех часов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В ночь на пятницу, 29 октября 2021 года, в Самарском районе областной столицы произошел пожар. На улице Водников, 68 загорелся второй этаж жилого дома. К сожалению, не обошлось без жертв.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:49. Площадь пожара составила 90 кв. м. Погиб мужчина 1984 года рождения, также был эвакуирован один человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание началось на втором этаже дома Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные локализовали возгорание в 3:43, а полностью потушили пламя в 5:57. На месте работали 73 человека и 22 единицы техники.

Уже установлена предварительная причина пожара. По данным оперативного ведомства, огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования.