Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял лидирующие позиции национального рейтинга России

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России подвела итоги VII Национального рейтинга технопарков России

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России подвела итоги VII Национального рейтинга технопарков России в 2021 году. Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» вновь вошел в группу I Группа (А+) - «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (свыше 110%).

- Высокая оценка федеральных экспертов – это результат совместной работы областного правительства и команды управленцев «Жигулевской долины». Мы уверенно наращиваем число резидентов технопарка, сейчас на площадке работают свыше 260 компаний и их число будет расти, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Стоит отметить, что технопарк «Жигулевская долина» уже несколько лет занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших технопарков страны. Ежегодно в национальном рейтинге участвуют 183 технопарка. В этом году эксперты оценивали региональные площадки по 21 показателю. По результатам расчета участники были разделены на 4 группы - наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования технопарка. Самарская область уже который год уверенно доказывает, что достойна наивысшей оценки своей работы.