Подрядчик рассказал, почему строительство Итальянского бульвара в Тольятти идет с отставанием

Депутаты проверили ход строительства Итальянского бульвара / Фото: дума Тольятти

Строительство Итальянского бульвара в Тольятти идет с отставанием графика. Депутаты гордумы наведались на площадку и узнали, с чем связана задержка.

По контракту срок сдачи объекта - 1 декабря 2021 года, однако подрядчику осталось сделать еще много работ. Так, обустройство дороги щебнем завершено на 60%, установка бортового камня - на 65%, укладка асфальта - 35%, а устройство тротуаров и освещения - только на 20%.

По словам представителя подрядной организации, причин отставания две: задержка авансовых платежей и необходимость переноса подземных коммуникаций. При раскопке грунта выяснилось, что сети пролегают выше, чем указано в документах. Строительство дороги пришлось приостановить для решения вопроса о перекладке коммуникаций и согласования работ с сетевой компанией.

Отставание от графика составило 1,5 месяца, однако к концу октября его удалось сократить до полутора недель. Подрядчик пообещал уложиться в сроки, если удастся ускорить все согласования.