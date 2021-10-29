В Самаре намерены модернизировать систему общественного транспорта

В дептрансе рассказали о перспективах развития системы общественного транспорта в Самаре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В департаменте транспорта администрации городского округа Самары рассказали о перспективах развития городского общественного транспорта. О намерениях модернизировать систему ОТ чиновники рассказали в ответе на запрос «КП-Самара».

- Выполнение мероприятий по развитию общественного транспорта в Самаре планируется рамках научно-исследовательской работы «Разработка документов транспортного планирования Самарской области, актуализация документов транспортного планирования Самарско-Тольяттинской городской агломерации, разработка регионального проекта создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы Самарской области, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской городской агломерации», выполненной ФАУ «РОСДОРНИИ» по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, - ответили «КП-Самара» в департаменте транспорта.

Кроме того, чиновники сообщили о планах размещения электронных табло на остановках. Сейчас в Самаре 1200 остановочных пунктов, на 50 из которых в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году были смонтированы электронные информационные табло. Как сообщили «КП-Самара» в дептрансе, размещение электронных табло на других остановках общественного транспорта возможно по мере их приобретения.