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Общество29 октября 2021 15:57

В Самаре со дна реки в акватории Лермонтовского затона поднимут 30-метровое затонувшее судно

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика на проведение работ
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Бесхозный корабль находится под водой уже несколько лет

Бесхозный корабль находится под водой уже несколько лет

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявлен аукцион на поиск подрядчика, который поднимет со дна реки Самара в Кировском районе затонувшее несколько лет назад 30-метрое судно. Начальная стоимость контракта – 4 миллиона 385 тысяч рублей, деньги будут выделены из городского бюджета.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет поднять из акватории Лермонтовского затона реки Самары в границах Кировского района остатки бесхозного затонувшего судна. Срок выполнения работ – 15 суток с момента заключения контракта с департаментом городского хозяйства и экологии Самары.

Ориентировочно судно имеет длину 30 метров, а ширину до 5 метров. Остатки корабля лежат на глубине до трех метров. Подрядчик должен не только поднять со дна реки затонувшее судно, но и разобрать и вывести остатки на специализированный полигон.

Стоит отметить, что затонувший корабль в Лермонтовском затоне был обнаружен природоохранной прокуратурой в 2016 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, установить собственников судна не удалось.