В Самаре со дна реки в акватории Лермонтовского затона поднимут 30-метровое затонувшее судно

Бесхозный корабль находится под водой уже несколько лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявлен аукцион на поиск подрядчика, который поднимет со дна реки Самара в Кировском районе затонувшее несколько лет назад 30-метрое судно. Начальная стоимость контракта – 4 миллиона 385 тысяч рублей, деньги будут выделены из городского бюджета.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет поднять из акватории Лермонтовского затона реки Самары в границах Кировского района остатки бесхозного затонувшего судна. Срок выполнения работ – 15 суток с момента заключения контракта с департаментом городского хозяйства и экологии Самары.

Ориентировочно судно имеет длину 30 метров, а ширину до 5 метров. Остатки корабля лежат на глубине до трех метров. Подрядчик должен не только поднять со дна реки затонувшее судно, но и разобрать и вывести остатки на специализированный полигон.

Стоит отметить, что затонувший корабль в Лермонтовском затоне был обнаружен природоохранной прокуратурой в 2016 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, установить собственников судна не удалось.