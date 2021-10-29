Двух экс-сотрудников районной администрации Самары отправили в колонию за взятки

Бывшие госслужащие дна двоих получили 6,5 лет колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор двоим бывшим сотрудникам администрации Железнодорожного района. Их признали виновными в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Первый обвиняемый - 40-летний мужчина. Он был муниципальным служащим с 2010 по 2018 год. В 2012-м чиновник узнал, что местные жители торгуют рыбой без разрешения. Он предложил им свое покровительство за ежемесячную плату. Коммерсанты исправно передавали ему деньги до января 2018 года - тогда мужчина ушел из районной администрации.

Чиновник не захотел терять дополнительный «заработок» и предложил продолжить свое «дело» коллеге. Тот по долгу службы как раз занимался проверками коммерсантов. Госслужащий согласился и с конца мая 2018-го по конец января 2020 года получил более 64 тысяч рублей. В данном случае организатор преступной схемы выступил посредником.

Бывшему сотруднику администрации Железнодорожного района дали 3,5 года колонии общего режима, а также назначили штраф в 322,5 тыс. рублей. Второго госслужащего осудили на 3 года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также ему придется заплатить аналогичную сумму в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил.