Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 октября 2021 16:11

Двух экс-сотрудников районной администрации Самары отправили в колонию за взятки

Бывшие чиновники получали деньги от нелегальных торговцев рыбой
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывшие госслужащие дна двоих получили 6,5 лет колонии общего режима

Бывшие госслужащие дна двоих получили 6,5 лет колонии общего режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор двоим бывшим сотрудникам администрации Железнодорожного района. Их признали виновными в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Первый обвиняемый - 40-летний мужчина. Он был муниципальным служащим с 2010 по 2018 год. В 2012-м чиновник узнал, что местные жители торгуют рыбой без разрешения. Он предложил им свое покровительство за ежемесячную плату. Коммерсанты исправно передавали ему деньги до января 2018 года - тогда мужчина ушел из районной администрации.

Чиновник не захотел терять дополнительный «заработок» и предложил продолжить свое «дело» коллеге. Тот по долгу службы как раз занимался проверками коммерсантов. Госслужащий согласился и с конца мая 2018-го по конец января 2020 года получил более 64 тысяч рублей. В данном случае организатор преступной схемы выступил посредником.

Бывшему сотруднику администрации Железнодорожного района дали 3,5 года колонии общего режима, а также назначили штраф в 322,5 тыс. рублей. Второго госслужащего осудили на 3 года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также ему придется заплатить аналогичную сумму в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил.