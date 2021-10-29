Самарский облсуд оставил без изменений приговор инвестора «Клиники Сердца» Сергея Шатило

Приговор оставлен без изменений

29 октября 2021 года в Самарском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба по приговору бизнесмена Сергея Шатило, которого признали виновным в покушении на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий. Решением суда приговор был оставлен без изменений.

Напомним, Сергея Шатило обвиняли в незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий в больницу имени Пирогова. По двум эпизодам он был оправдан, а в конце июня этого года он был признан виновным в покушении на продажу незарегистрированного магнитно-резонансного томографа в больницу имени Пирогова. Бизнесмен был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Инвестор «Клиники Сердца» подал апелляцию, но Самарский областной суд оставил приговор без изменения. Кроме того, не было удовлетворено апелляционное представление представителя прокуратуры.