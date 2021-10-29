В Самарской области за сутки от коронавируса умерло 22 пациента, у которых не было других заболеваний

В Самарской области продолжают умирать от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области опубликовал подробную статистику по коронавирусу за минувшие сутки на 29 октября 2021 года. В регионе зарегистрировано 1389 новых заболевших и 34 смертельных случая.

Большинство заболевших были найдены в областном центре – 548 случаев за сутки, в Тольятти – 276 новых заболевших, в Новокуйбышевске коронавирус подтвердился у 55 местных жителей, в Отрадном – 43 человека заразились коронавирусом, в Кинеле – плюс 40 заболевших, а в Сызрани – 35.

1375 новых инфицированных пришли на обследование с признаками ОРВИ и пневмонии, а у 14 человек не было никаких симптомов заболевания.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента, причем у 22 из них не было при жизни сопутствующих заболеваний. Самой молодой женщине было 55 лет, а самому возрастному погибшему – 84 года. В остальных случаях люди при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также заболеваниями органов дыхания. Нарастающим итогом на 29 октября в Самарской области зарегистрировано 4567 летальных случаев от коронавируса.