В Самарской области женщина на «Рено» лоб в лоб врезалась в Газель

Женщина по непонятным причинам выехала на встречку. Фото: ГИБДД Сызрань

Утром, 29 октября 2021 года, в Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» произошла жуткая авария с участием легкового автомобиля «Рено» и грузовой Газели. В результате лобового столкновения пострадал пассажир иномарки.

По предварительным данным полицейских, автолюбительница на «Рено» по неустановленным причинам выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовой Газелью. В результате аварии пострадал мужчина, который сидел на пассажирском сидении легковушки. Его с различными травмами госпитализировали в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.