Цены в общественном транспорте Самары могут вырасти уже в 2021 году

Как вырастут цены за проезд? Скоро предстоит узнать

Цены на проезд в общественном транспорте Самары могут вырасти уже в 2021 году. Как рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" заместитель главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, сейчас вопрос об изменении тарифов прорабатывают с экономическим и финансовым отделом. И уже в начале ноября варианты будут готовы вынести на обсуждение с общественными организациями, ректорами, союзом работодателей, пенсионерами и ветеранами.

- Последний раз стоимость проезда мы пересматривали в 2019 году. С тех пор все цены значительно выросли, на электричество, ЖКХ, даже на продукты. Конечно, мы понимаем, что повышение стоимости проезда – это всегда больной вопрос, - отметил Юрий Тапилин.

Пока неизвестно, как вырастут цены. В департаменте транспорта экономически обоснованной называют цену в 33 рубля, но ведь при этом остаются более низкие цены для льготных категорий. Скорее всего, сильнее вырастут цены для тех, кто платит наличкой, а скидки для пользователей банковских и транспортных карт останутся в силе.