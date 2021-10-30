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Общество30 октября 2021 11:26

В Самаре троллейбусы снова пустили по ул.Агибалова

С августа там было частично перекрыто движение из-за ремонта теплотрассы
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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По обычным маршрутам теперь ездят троллейбусы №№ 4, 6, 12, 15, 16 и 17

По обычным маршрутам теперь ездят троллейбусы №№ 4, 6, 12, 15, 16 и 17

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городской департамент транспорта сообщил о том, что в октябре восстановлено движение по ул.Агибалова в Железнодорожном районе Самары.

С 12 августа там проводился ремонт теплотрассы, из-за чего общественный транспорт пустили в объезд. Изменения в маршрутах коснулись троллейбусов и автобусов. Изначально планировалось, что движение в этом районе будет перекрыто всего на неделю, то в итоге ремонт значительно затянулся.

Сегодня в департаменте транспорта Самары сообщили о том, что движение троллейбусов по ул.Агибалова возобновлено. По обычным маршрутам теперь ездят троллейбусы №№ 4, 6, 12, 15, 16 и 17.