Чиновники рассказали, какие меры принимают к компании, которая мешает спать жителям домов в районе «Современника»

Буронабивную установку, которая так мешает жителям своей работой, в Самару привезли из Москвы Фото: Ольга НОВИКОВА

- Вы можете проконтролировать режим проведения шумных работ при строительстве эстакады на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии? – самарцы завалили жалобами соцсети министерства транспорта Самарской области.

Кроме извечных пробок в том месте, где сейчас строится двухуровневая дорожная развязка, людям приходится терпеть еще и бездорожье, грязь, шум. Причем работы с применением спецтехники не прекращаются даже ночью.

- То до 2 часов ночи, то прямо посреди ночи начинают «долбить». Как нам объяснили, так работает буровая обстановка, - жалуются люди. – Мы, граждане, имеем право выспаться, это наше право на здоровье.

В ответ в минтрансе лишь развели руками: мол, а что мы сделаем?

- Предписания об устранении нарушений выдаются периодически. Подрядчик несколько раз оштрафован за подобные нарушения, - говорят чиновники.

По словам чиновников, часть работ проводят по ночам для того, чтобы дорожное движение в этом месте не встало вообще, плюс, чтобы успеть по срокам. Однако, после жалоб, проверок и штрафов подрядчик вроде бы обещал несколько поменять технологию работ.

Принесет ли это облегчение жителям окрестных домов, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ново-Садовой начали строить опоры для новой двухуровневой развязки. Показываем, что происходит

Работать строители будут днем и ночью (подробности)

Строительство развязки на ул. Ново-Садовой в Самаре показали с высоты 5 октября 2021 года

Рабочие продолжают монтировать опоры будущей эстакады (подробности)