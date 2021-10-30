В Самарской области более 30 тысяч человек болеют Covid-19 в активной фазе

В Самарской области более 31 тысячи человек болеют коронавирусом в активной фазе. Более 7000 из них находятся в больницах , в том числе в реанимации. Остальные лечатся дома, принимают необходимые лекарства и находятся под наблюдением врачей. В пиковые этапы 2020 года эта цифра достигала лишь 12-13 тысяч человек.

Как рассказал глава самарского Минздрава Армен Бенян, ситуация сейчас очень напряжённая.

- К этому числу больных присоединяются и пациенты с ОРВИ, их еще около 29 тысяч человек. Эта цифра превышает пиковые значения в 2.5 раза, - отметил Армен Бенян.

Он подчеркнул, что огромное число больных и огромное число обращений приводит к тому, что система справляется из последних сил. Сейчас врачи каждую ночь считают свободные койки, зная, что утром ситуация может кардинально измениться. Такой нагрузки система еще не испытывала никогда. Именно поэтому сегодня в нерабочие дни очень важно остаться дома, привиться и следить за своим здоровьем.