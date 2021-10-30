Это была не мечта! Певица из Самарской области Юлия Гаврилова стала второй на отборе на детское Евровидение -2021

Юля Гаврилова заняла второе место в конкурсе

Юная певица из села Самарской области Юля Гаврилова заняла второе место на отборе на детское Евровидение -2021. В финал прошли лишь 12 исполнителей из сотен подавших заявки. И среди них наша замлячка оказалась одной из лучших. Первое место заняла Таня Межцева, она представит Россию на конкурсе в Париже.

- Все участники финала настоящие профессионалы и артисты с большой буквы. Мы очень хотели, чтобы Самарская область представляла нашу страну на таком большом конкурсе. И мы продолжим работать в этом направлении, спасибо всем, кто голосовал и поддерживал Юлю, - поделилась эмоциями мама девочки.

В копилке у Юли Гавриловой уже 27 музыкальных международных наград, а исполнительнице всего 13 лет. Она участвовала в крупных телепроектах. Автором песни "Мое имя Любовь" стал известный композито Игорь Смирнов. Он отметил, что выход в финал в конкурсе такого уровня это уже победа.

- Юля - артист с большим будущим. У нее было крутое выступление и просто не хватило капельки везения. Мы уже работаем над новым музыкальным материалом, - отметил он.

Поздравили Юлю и в министерстве культуры региона.

-Юля давно мечтала попасть на конкурсе и ее мечта сбылась. А наша задача как взрослых поддержать ее и всех детей, сделать так, чтобы у ребят были все средства для достижения мечты. И в Самарской области планомерно над этим работают, оснащая музыкальные школы и школы искусств, строя новые, поощряя успешнвз артистов и преподавателей, - уточнили в ведомстве.