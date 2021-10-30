В Самарской областной библиотеке начнут делать прививки от коронавируса

Будут доступны вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

2 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке будут работать 25 мобильных бригад, готовых делать прививки от COVID-19.

Всем желающим в возрасте от 18 лет и при отсутствии противопоказаний необходимо взять с собой паспорт. Доступны вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Прививочный пункт будет работать с 8 утра до 8 часов вечера.

Самарская область уже несколько недель держится на 4 месте по числу заболевших среди всех регионов России. Болеют не только взрослые, но и дети. Уже сейчас вводится система проверки QR-кодов при входе в места массового скопления народа. С 7 ноября невакцинированных жителей в возрасте 60+ отправляют на самоизоляцию.

КОНКРЕТНО

Когда: 2 ноября с 8.00 до 20.00.

Где: Самара, проспект Ленина, 14А, Самарская областная универсальная научная библиотека