В Самарской области при столкновении газовоза и фуры погиб мужчина

Погиб пассажир большегруза. Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

Около 4 часов утра 31 октября 2021 года в Красноярском районе Самарской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Около поселка Дубки столкнулись два большегруза, один из которых перевозил опасный груз – газ.

- Разгерметизации емкости с взрывоопасным грузом не произошло. Силу удара от столкновения приняла на себя кабина второго автомобиля с пассажирской стороны, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

В результате аварии пассажир, который находился в тягаче погиб. Его тело было зажато в кабине. Для извлечения погибшего спасатели использовали гидравлический инструмент. Около половины шестого утра работы на месте ДТП были завершены.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.