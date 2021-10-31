В Самарской области водитель без прав угнал служебный автомобиль, попал в ДТП и скрылся с места аварии

Рабочему грозит до 5 лет лишения свободы за угон служебного УАЗа. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Кинеле сотрудник коммунальной службы угнал рабочий УАЗ и врезался на нем в припаркованный автомобиль «Шевроле». Испугавшись ответственности, мужчина скрылся с места ДТП и вернул служебный автомобиль в гараж организации.

Полицейские выяснили, кому принадлежит УАЗ, повредивший припаркованную иномарку, и приехали в коммунальную службу. Механик подтвердил, что служебный автомобиль выезжал из гаражного бокса.

- Выяснилось, что на транспортном средстве выезжал работник организации – ранее судимый 39-летний местный житель, не имеющий права на управление транспортными средствами, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемый рассказал полицейским, что взял ключи от служебного транспорта и поехал по личным делам. Во время поездки неопытный водитель не справился с управлением и врезался в стоящую иномарку. Испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП, и вернул служебный автомобиль в гараж организации.

За управление автомобилем без прав и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги привлечен к административной ответственности. Кроме того, на сотрудника коммунальной службы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.