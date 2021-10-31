Житель Самары показал, как проходит реставрация хоральной синагоги на улице Садовой

Реставрация исторического здания много лет откладывалась Фото: принтскрин видео.

В Самаре начали реставрировать здание хоральной синагоги на улице Садовой, 49. Самарский блогер показал, как проходят работы по реконструкции исторического здания.

Сейчас вокруг синагоги уже выставили строительные леса, а работы ведутся полным ходом. По проекту должно возродиться не только само здание, но и территория вокруг него. Благоустройство территории должно не только подчеркнуть красоту синагоги, но и повысить туристическую привлекательность архитектурного здания.

Напомним, хоральная синагога была построена в 1908 году по проекту Зельмана Клейнермана. Через несколько лет ее закрыли, а затем по инициативе советских властей там размещались дом культуры и хлебное производство. В последние годы здание пустовало и разрушалось, однако реконструкция его много раз откладывалась.