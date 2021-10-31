С 1 ноября 2021 года в Самарскую область поступит более 40 тысяч доз вакцин от коронавируса

Ожидается крупная поставка вакцины от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область с 1 ноября 2021 года поступил очередная партия вакцины от коронавируса. Как сообщили в правительстве, ожидается поставка более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Кроме того в ближайшее время поступил еще 100 тысяч доз данной вакцины.

Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от коронавируса, а также прийти на ревакцинацию через полгода после первой прививки. По словам врачей, прививка поможет защитить организм от негативного воздействия коронавируса и даст шанс заболевшему перенести заболевание с минимальными отягощающими обстоятельствами.

В настоящее время в Самарской области работают 167 пунктов вакцинации. Некоторые из пунктов работают в круглосуточном режиме, а также существуют мобильные пункты вакцинации.