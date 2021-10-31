В Тольятти студент снял с чужой машины аккумулятор и соврал сотрудникам ППС, что это устройство его

За воровство аккумулятора студенту грозит до двух лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские патрульно-постовой службы во время вечернего рейда заметили молодого человека, который стоял возле парковки автомобилей с аккумулятором в руках. Парень сказал, что аккумулятор он снял с собственной машины, но доводы не убедили полицейских.

Во время осмотра припаркованных машин, полицейские обратили внимание на поврежденный автомобиль. Капот был вскрыт, а в моторном отсеке отсутствовал аккумулятор.

- Молодого человека доставили в отдел полиции до выяснения обстоятельств. В ходе опроса подозреваемый признал вину в краже аккумулятора и рассказал, что планировал сдать устройство, а вырученные деньги потратить на собственные нужды, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении задержанного 20-летнего студента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь грабителю грозит до двух лет лишения свободы.