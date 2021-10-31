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Здоровье31 октября 2021 13:13

В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 1458 человек

Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 31 октября 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Статистика по коронавирусу на 31 октября 2021 года

Статистика по коронавирусу на 31 октября 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 1458 новых случаев заражения. Общее количество заболевших на 31 октября 2021 года - 133 188.

Из общего числа заболевших на сегодняшний день 101 942 человека выздоровели, в том числе за прошедший день диагноз был снят у 795 пациентов.

Что касается печальной статистики, то за минувшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались 28 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 625 смертей.