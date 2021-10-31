Мэрия Самары планирует закупить контейнеры для раздельного сбора ТКО за 22,85 миллионов рублей

Поставщик будет определен 17 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары объявила поиск подрядчика на поставку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Чиновники готовы заплатить за мусоросборники 22,85 миллионов рублей.

По контракту подрядчик должен поставить в Самару 1203 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Итоги торгов подведут 17 ноября 2021 года.

Согласно условиям контракта поставщик должен поставить департаменту городского хозяйства и экологии заказ до 10 декабря 2021 года. Заявки на торги будут приниматься до 15 ноября.