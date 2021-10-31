В Самарской Луке в естественную среду отпустили сову, которую в августе сбили на машине

Сейчас жизни и здоровью совы ничего не угрожает. Фото: Самарская Лука

В августе 2021 года в приют для диких животных «Дом Айболита» попала длиннохвостая неясыть. Птица попала под колеса автомобиля и пережила стресс. Через два месяца, когда специалисты убедились, что жизни и здоровью совы ничего не угрожает, птицу выпустили в естественную среду обитания.

Как рассказали представители нацпарка, неясыть обнаружили на обочине трассы неравнодушные люди. Птицу привезли в приют, где после осмотра, выяснилось, что никаких значительных повреждений у нее нет. Скорее всего, неясыть была просто задета проезжающей машиной. Два месяца специалисты наблюдали за состоянием совы, обильно кормили, и через некоторое время она полностью восстановилась от пережитого стресса.

Сотрудники Самарской Луки убедились, что птица сможет самостоятельно существовать в дикой природе и отпустили ее в естественную среду.