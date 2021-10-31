В Самаре из-за ложной тревоги эвакуировали 1000 человек из ТЦ «Мега» 31 октября 2021 года

К счастью, тревога оказалась ложной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 16 часов 31 октября 2021 года в ТЦ «Мега» на 24 км Московского шоссе произошло срабатывание пожарной сигнализации. К месте ЧП прибыли оперативные службы города.

- По прибытии было установлено, что на втором этаже в зоне фудкорта произошло ложное срабатывание датчика пожарной сигнализации, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В целях безопасности из здания были эвакуированы около тысячи человек. Как сообщили в экстренной службе, погибших и пострадавших нет.

Это не первая эвакуация людей из торгового центра. К счастью, в большинстве случаев тревога оказывается ложной и сотрудники с посетителями быстро возвращаются в здание.