Самарцам могут запретить прививаться «Спутником Лайт» в первый раз

Для первого раза лучше использовать проверенную двухкомпонентную вакцину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав России выпустил рекомендации для жителей страны, которые планируют сделать прививку от коронавируса. В списке рекомендаций помимо основных правил указано, что использование вакцины «Спутник Лайт» в первый раз недопускается.

- Для первой прививки рекомендуется использовать двухкомпонентную вакцину, а «Спутником Лайт» можно будет пройти ревакцинацию, - отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцина «Спутник Лайт» однокомпонентная, поэтому не нужно приходить за второй дозой через некоторое время. Такая прививки стала наиболее популярной среди самарцев после введения qr-кодов во многих учреждениях, в том числе торговые центры и супермаркеты. После однокомпонентной вакцины привившийся гражданин получает сертификат через несколько дней, а случае двухкомпонентного укола необходимо ждать заветного сертификата около месяца.

Раньше врачи шли навстречу гражданам, желающим побыстрее поставить вакцину, но после заявления министра здравоохранения все может кардинально измениться.