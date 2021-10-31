В Самарской области 1 ноября 2021 года ожидается густой туман

Ночью и утром местами ожидается туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУ МЧС по Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. По прогнозу синоптиков, 1 ноября 2021 года в регионе ожидается густой туман.

- Ночью и утром 1 ноября 2021 года местами по Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее, - сообщили в главном управлении.

Автолюбителей предупредили о необходимости соблюдения правил безопасности в туман. Так, водители в первую очередь должны соблюдать скоростной режим, а также быть предельно внимательными и аккуратными.