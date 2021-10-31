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Общество31 октября 2021 20:03

В Самарской области 1 ноября 2021 года ожидается густой туман

В МЧС объявили желтый уровень погодной опасности
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Ночью и утром местами ожидается туман

Ночью и утром местами ожидается туман

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУ МЧС по Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. По прогнозу синоптиков, 1 ноября 2021 года в регионе ожидается густой туман.

- Ночью и утром 1 ноября 2021 года местами по Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее, - сообщили в главном управлении.

Автолюбителей предупредили о необходимости соблюдения правил безопасности в туман. Так, водители в первую очередь должны соблюдать скоростной режим, а также быть предельно внимательными и аккуратными.