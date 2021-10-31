Жители Самарской области нашли в конце октября вальдшнепа

Встретить вальдшнепа - большая удача. Фото: Елена Николаева

Жительница Самары поделилась в социальных сетях фотографией необычной птицы, которая уже должна была улететь на юг. В комментариях знающие люди рассказали, что на фотографии запечатлен вальдшнеп, и как его называют «лесной кулик».

Вальдшнеп – это перелетная птица, которая отличается от своих сородичей необычным окрасом и скрытным характером. Окрас лесного кулика неповторим – перья похожи на отточенные клинки. Орнитологи любят наблюдать за данным видом птиц, так как у них необычный характер. Несмотря на то, что вальдшнепы улетают на зимовку в теплые края, они редко сбиваются для перелетов в стаи.

Кроме того, вальдшнепы не певчие птички. Их песнь можно услышать только в брачный период. Все эти особенности говорят о том, что данный вид старается быть максимально незаметным, они очень пугливы и осторожны, поэтому встретить лесного кулика – большая удача.