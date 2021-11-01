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Общество1 ноября 2021 6:28

Стоимость квадратного метра жилья в Самаре в 4 квартале не изменилась

Этот показатель применяют для расчета социальных выплат молодым семьям
Анастасия МЫШКИНА
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Молодым семьям дают выплаты на жилье

Молодым семьям дают выплаты на жилье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили размер стоимости квадратного метра жилья на 4 квартал 2021 года. Этот показатель равняется 36 674 рублям, столько же, сколько в 3 квартале. Стоимость не изменилась. Эти данные использует профильный департамент для того, чтобы рассчитывать размер социальных выплат, которые предоставляют молодым семьям.

Конечно, эта цена гораздо ниже рыночной по Самаре. Однако именно такое значение власти используют, чтобы определить размер выплат семьям на приобретение жилого помещения или строительства своего дома. Конечно же, несмотря на небольшой размер, выделяемые суммы являются значительным подспорьем для молодых семей.

Претендоваь на выплаты могут участники программы по обеспечению жильем молодых семей в рамках нацпроекта о демографии.