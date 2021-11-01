За год бензин в Самарской области подрожал на 7,3%

Рассказываем, как изменились цены на бензин в Самарской области

В Самарской области за год средние цены на бензин выросли на 7,3%, а если точнее - на 3 рубля и 53 копейки. Такими данными поделились в Самарастате. Если в сентябре прошлого года средняя цена равнялась 45,03 рубля, то в этом сентябре - 48,56 рублей. Сильнее всего подорожал бензин АИ-98, на 4 рубля и 73 копейки. АИ-95 - на 2,84 рубля. АИ-92 - на 2 рубля и 88 копеек, дизельное топливо - на 1 рубль 69 копеек.

Также в службе статистики отметили, что за год выросли объемы производства топлива в регионе. Так, удалось произвести на 11% больше бензина и на 3,9% больше дизельного топлива. За месяц выпуск бензина вырос на 19,9%.

А вот по сравнению с августом бензин даже подешевел: в среднем он стоил 48,71 рубль, а теперь - на 15 копеек дешевле.