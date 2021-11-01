Самарский банк «Спутник» остался без лицензии

ЦБ России отозвал лицензию банка "Спутник" Фото: Google Карты

Еще один самарский банк лишился лицензии. В понедельник, 1 ноября 2021 года, Центробанк России отозвал ее у ПАО «Спутник». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кредитная организация занимала 295 место по величине активов. В сентябре 2021 года в банке ввели временную администрацию. Функции по управлению «Спутником» возложили на Агентство по страхованию вкладов. Оно провело ревизию касс подразделений и выявила крупную недостачу наличных денег. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

- Установлено, что банк полностью утратил собственные средства — капитал; занижал величину резервов; завышал стоимость активов и был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций, - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что вкладчикам «Спутника» продолжат выплачивать страховое возмещение. Этим занимается Агентство по страхованию вкладов.