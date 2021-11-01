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Происшествия1 ноября 2021 9:02

В Самарской области в ДТП с Chevrolet Niva погиб человек

Еще двое получили различные травмы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 31 октября 2021 года, примерно в 20:10 на трассе Большая Черниговка — Краснооктябрьский произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в отделе ГИБДД Большечерниговского района.

Известно, что участником аварии стал один автомобиль — Chevrolet Niva. Что именно случилось, в полиции пока не уточняют. Известно, что в результате происшествия погиб один человек. Еще двое получили различные травмы. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и причины ДТП. Проводится проверка.

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Смертельное ДТП в Большой Черниговке 31.10.2021
Смертельное ДТП в Большой Черниговке 31.10.2021
Комментарий командира отделения ДПС ГИБДД Большечерниговского района Константина Горбушина