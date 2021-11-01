Полицейский из Самары борется за звание «Народного участкового 2021»

Участковый из Самары Олег Романов стал победителем регионального этапа конкурса Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 1 ноября 2021 года, стартовал финал конкурса «Народный участковый 2021», который совместно проводят МВД России и ИД «Комсомольская правда». За звание лучшего из лучших борется наш земляк — участковый из Самары Олег Романов. Жители губернии могут поддержать полицейского, проголосовав за его кандидатуру.

Олег Романов работает в отделе полиции № 1 в Кировском районе. Он обслуживает административный участок на Металлурге. Его признали победителем регионального этапа конкурса. Ранее «КП-Самара» писала, как участковый заслужил доверие жителей.

Народное голосование продлится до 11 ноября 2021 года на портале издательского дома «Комсомольская правда». Принять участие в нем может любой желающий с помощью аккаунта в соцсетях. Победителя конкурса ждет не только присвоение почетного звания, но и ценный приз — внедорожник УАЗ «Патриот». Церемония награждения пройдет 17 ноября — в День участковых уполномоченных полиции.