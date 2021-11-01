В 2021 году в Самарской области умерли почти 40 тысяч человек

Число смертей в Самарской области выросло

В Самарской области в 2021 году с начала года скончались уже 39 666 человек. Такие показатели опубликовали в своем ежемесячном отчете представители Росстата. Судя по отчетам о "ковидной смертности" каждый месяц, почти четверть умерших - это жертвы коронавируса, когда он стал основной причиной смертности. Смертность составила 12,7 на 1000 населения. В прошлом году за тот же период умерли 35 тысяч человек.

Прирост по смертям год к году - 4598 человек. По этому показателю выше в ПФО Саратовская область, Нижегородская - где потеряли на 7162 человека больше, и Башкортостан. Рождаемость при этом несколько снизилась - за 9 месяцев на свет появились 20582 малыша, на 374 ребенка меньше. Естественная убыль населения составила 19084 человека.

Именно в сентябре 2021 года родились 2280 человек, умерли 4989 человек, это на 728 больше, чем в сентябре 2020 года. Зато снизилась смертность детей до года: с 15 до 10. Кстати, по показателю числа смертей в сентябре 2021 года мы оказались выше Нижнего Новгорода, где умерли 4815 человек. Выше число смертей в Башкортостане и Татарстане.