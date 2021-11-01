Работники театров, музеев и библиотек Самарской области получат ковидные выплаты

Власти поддержат заведения культуры, которые пострадали из-за пандемии коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области работники госучреждений культуры, которые закрыли на период нерабочих дней, получат дополнительные выплаты. Такое решение в понедельник, 1 ноября 2021 года, принял губернатор Дмитрий Азаров.

- Учреждения культуры относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. Нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек, ведь за каждым из них стоит семья, которую нужно обеспечивать всем необходимым. Именно поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств на компенсацию оплаты их труда, - завил глава региона.

Работники культуры получат все выплаты уже в этом году. При этом госучреждениям компенсируют расходы на зарплаты, которые они понесли с сентября.

Дмитрий Азаров отметил, что для возобновления работы всех отраслей экономики, в том числе театров, музеев, библиотек, необходимо добиться снижения темпов распространения коронавируса. Он призвал жителей региона пройти вакцинацию и соблюдать антиковидные меры.